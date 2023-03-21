В Ростове организаторы отменили концерты «Машины времени», ДДТ и «Мумий Тролля»

В Ростове-на-Дону организаторы площадки Rostov Roof Live сообщили об отмене концертов ряда групп, в том числе «Машины времени», пишет «Ъ».

«Перечисленные концерты отменены, скоро мы выйдем с официальным объявлением»,— цитирует издание разговор с организаторами.

Ранее под постами губернатора Василия Голубева появились комментарии с просьбой отменить концерты группы «Машина времени» из-за иноагента Андрея Макаревича. Администрация Ростова ответила пользователям, что уведомила организаторов концерта об отрицательном влиянии музыкантов на молодежь и рекомендовала отказаться от концерта.

Анастасия Назарова