Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове организаторы отменили концерты «Машины времени», ДДТ и «Мумий Тролля»

В Ростове-на-Дону организаторы площадки Rostov Roof Live сообщили об отмене концертов ряда групп, в том числе «Машины времени», пишет «Ъ».

«Перечисленные концерты отменены, скоро мы выйдем с официальным объявлением»,— цитирует издание разговор с организаторами.

Ранее под постами губернатора Василия Голубева появились комментарии с просьбой отменить концерты группы «Машина времени» из-за иноагента Андрея Макаревича. Администрация Ростова ответила пользователям, что уведомила организаторов концерта об отрицательном влиянии музыкантов на молодежь и рекомендовала отказаться от концерта.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...