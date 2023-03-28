Прокуратура проверит содержание водопропускных сооружений после разрушения дороги в Игринском районе Удмуртии

Прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об обслуживании и содержании мостов и водопропускных сооружений в Игринском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, ранее в Игринском районе, где на участке федеральной трассы М7 талые воды вызвали разрушение дорожного полотна, ввели режим повышенной готовности из-за осложнения паводковой обстановки. Восстановить движение планируется в течение двух-трех дней.