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Восстановить движение на поврежденном участке федеральной трассы в Удмуртии планируют за 2-3 дня

Восстановить движение на участке федеральной трассы М7 в Игринском районе Удмуртии, где талые воды повредили дорожное полотно, планируется в течение двух-трех дней. Как сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов, в настоящее время на место происшествия работают все необходимые службы.

«Важно обеспечить водопропускную способность — полноводьем повреждена труба, из-за чего размыло грунт. Главная задача на ближайшее время — восстановить движение»,— подчеркнул господин Семенов.

Отмечается, что трасса соединяет несколько районов Удмуртии и обеспечивает проезд к соседним регионам. За сутки автомобильный поток здесь достигает 8-10 тыс. транспортных средств, среди которого 40% — грузовой.

Напомним, с обеих сторон от провала дежурят сотрудники ГИБДД. Движение транспорта организовано по альтернативным маршрутам.

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