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Режим повышенной готовности ввели в Игринском районе Удмуртии из-за паводковой обстановки

В Игринском районе Удмуртии, где талые воды вызвали разрушение дорожного полотна, с 14:00 27 марта ввели режим повышенной готовности из-за осложнения паводковой обстановки. Об этом в Telegram рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Фото: vk.com, Ярослав Семенов

Фото: vk.com, Ярослав Семенов

В настоящее время на объекте произвели демонтаж барьерного ограждения и поврежденного верхнего слоя дорожной одежды. На место доставили водопропускные трубы, которые уложат для обеспечения безопасного пропуска талых вод, после чего начнутся работы по восстановлению покрытия.

Напомним, восстановить проезд планируется в период от двух до трех дней. Движение по участку перекрыто, однако для транспорта организовали объезды.

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