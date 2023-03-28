Александрова вышла в четвертьфинал Miami Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/8 финала Miami Open обыграла канадку Бьянку Андрееску. Матч продлился 1 час 13 мин и завершился со счетом 7:6 (7:0), 0:2 после отказа Андрееску от продолжения игры. Во втором сете канадка упала и повредила лодыжку, ее увезли в инвалидном кресле.

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Фото: Reuters Екатерина Александрова

Фото: Reuters

В четвертьфинале Александрова сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Miami Open (Miami Masters) — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000. Он проходит в Майами, призовой фонд турнира составляет $8,8 млн. Соревнования закончатся 2 апреля.

Лаура Кеффер