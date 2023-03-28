Грачева проиграла Квитовой и вылетела с Miami Open

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла Петре Квитовой из Чехии в четвертом круге Miami Open. Матч завершился со счетом 5:7, 6:7 (5:7), он продолжался 2 часа 1 минуту. В 1/4 финала чешка сыграет с победительницей матча между Бьянкой Андрееску (Канада) и Екатериной Александровой (РФ).

22-летняя Грачева занимает 54 место в рейтинге WTA. Она не побеждала на турнирах под эгидой ассоциации. 33-летняя Квитова — 12-я ракетка мира. На ее счету 29 побед на турнирах WTA, в том числе две победы на турнирах Большого шлема (Wimbledon 2011 и 2014 годов). Победительница Итогового турнира WTA 2011 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.

Miami Open (Miami Masters) — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000, который проводится в Майами (штат Флорида, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев