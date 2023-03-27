Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами

Россиянин Карен Хачанов победил чеха Иржи Легечку в матче третьего круга теннисного турнира серии Masters и категории ATP 1000 в Майами. Встреча, длившаяся почти полтора часа, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

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Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Кристиан Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция).

26-летний Карен Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP, выиграл четыре турнира под эгидой ассоциации в одиночном разряде. 21-летний Легечка находится на 44-м месте рейтинга.

Мужской теннисный турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $8,8 млн.

Мария Федотова