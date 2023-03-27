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Коммерсантъ FM
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Росздравнадзор подтвердил выдачу разрешения «Сбер Еаптеке» на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами

Росздравнадзор подтвердил, что «Еаптека», принадлежащая «Сберу», получила разрешение на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами. Компания стала первой участницей эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств, действующего с 1 марта. Ранее сегодня, 27 марта, «Сбер Еаптека» уже сообщила о старте продаж.

«Росздравнадзор рассмотрел все предоставленные документы и 23 марта принял решение о выдаче ООО ''еАптека'' первого разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом»,— говорится в сообщении ведомства.

Эксперимент действует только в трех регионах — в Москве, Московской и Белгородской областях. Для получения разрешения необходимо подать электронное заявление. В перечень лекарств на продажу дистанционным способом попали 904 наименования.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом. Госдума приняла соответствующий законопроект в октябре того же года. Эксперимент действует до 1 марта 2026 года.

Закон предусматривает исключения для препаратов, содержащих, в частности, наркотические и психотропные вещества. Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами в России разрешена с апреля 2020 года.

Подробнее об эксперименте — в материале «Ъ FM» «Онлайн-торговля получит рецепт».

Лусине Баласян

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