Глава холдинга ВМП Владимир Вахрушев назвал незначительным ущерб от пожара на заводе в Арамили

Потери от пожара на заводе холдинга ВМП в Арамили (Свердловская область) «составили незначительную часть от имеющихся мощностей», сообщил портал 66.ру со ссылкой на слова президента холдинга Владимира Вахрушева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в здании научно-производственного комплекса на ул. Клубной в Арамильском городском округе

Фото: Максим Воробьев Пожар в здании научно-производственного комплекса на ул. Клубной в Арамильском городском округе

Фото: Максим Воробьев

Напомним, сообщение о пожаре цеха по производству лакокрасочных материалов в Арамили поступило в 10:23 24 марта. Из-за высоких температур у здания завода обрушилась стена на площади 100 кв. м. В 13:11 огонь был локализирован на площади 4 тыс. кв. м. В 18:55 сотрудники МЧС полностью ликвидировали огонь.

Во время пожара сгорела часть оборудования для производства индустриальной краски: миксеры, оборудование для фасовки и т.д. «Оставшиеся производственные мощности составляют не менее 15 тыс. тонн продукции в год, и обеспечат выполнение всех текущих обязательств и полноценную реализацию новых проектов»,— заявил господин Вахрушев.

Научно-производственный холдинг ВМП с 1991 года производит лакокрасочные материалы, в том числе огнезащитные составы. В него входят три завода, располагающиеся в Арамили, Санкт-Петербурге и в Нур-Султане (Казахстан). Производственный комплекс в Арамили был построен в 2017 году. Постоянными клиентами холдинга являются более 3,5 тыс. предприятий, среди которых — «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «Роскосмос» и другие.

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Полина Хабарова