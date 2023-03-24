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Во время пожара на заводе в Арамили обрушилась стена

Во время пожара на заводе холдинга ВМП в городе Арамиль (Свердловская область) обрушилась стена, сообщили в МЧС по Свердловской области. «Под воздействием высоких температур произошло обрушение стены здания на площади 100 кв. м. Внутри здания происходят хлопки емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ)», — рассказали в МЧС.

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Фото: Максим Воробьев

Фото: Максим Воробьев

Фото: Максим Воробьев

Фото: Максим Воробьев

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Фото: Максим Воробьев

Фото: Максим Воробьев

Фото: Максим Воробьев

Фото: Максим Воробьев

Спасатели предотвратить распространение огня на склад с ЛВЖ. В 13:11 местного времени пожар был локализован на площади 4000 кв. м. Сейчас спасатели тушат внутри здания. Напомним, сообщение о пожаре в здании научно-производственного комплекса на ул. Клубной поступило в 10:23.

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