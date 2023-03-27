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Коммерсантъ FM
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Айтишники скрылись от следствия и кредиторов

По обвинению в махинациях заочно арестованы экс-владельцы ГК «Оптима»

Как стало известно «Ъ», в международных розыск объявили отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых— владельцев и руководителей одной из крупнейших в недавнем прошлом IT-компаний России ГК «Оптима». Следователи СКР вменяют им мошенническое хищение средств собственной компании на $35 млн, которые были получены как инвестиции на развитие перспективного бизнеса из банков, но использованы на собственные нужды. В преддверии финансового краха ГК, обстоятельства банкротства которой являются предметом отдельной проверки, Валерий и Андрей Шандаловы покинули Россию. Старший из них является гражданином Австрии, а младший по израильскому паспорту стал Аароном Мейр бен-Хаимом.

Президент группы компаний «Оптима» Валерий Шандалов

Президент группы компаний «Оптима» Валерий Шандалов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Президент группы компаний «Оптима» Валерий Шандалов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Решение о заочном аресте бенефициаров разорившейся ГК «Оптима» вынес по ходатайствам следователей управления СКР по Юго-Западному округу Москвы Черемушкинский райсуд столицы. Само уголовное дело об особо крупном мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств ГК и связанного с ней АО «Фронтэк» было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел управления еще в конце июля 2019 года.

Речь шла о получении «Оптимой» инвестиционного займа в $35 млн в 2013 году от одного из крупнейших российских банков — Газпромбанка.

В то время «Оптима» считалась одной из самых динамично развивающихся компаний на рынке IT и входила в своеобразный топ-20 в своей отрасли. Представители банка ожидали от вложенных средств после выхода на IPO не только возврата денег, но и прибыли —ориентировочно 8 млрд руб.

«Введя представителей банка в заблуждение относительно положительного финансового состояния холдинга и убедив их в экономической выгодности сотрудничества, получив в период с 2013 по 2015 гг. реальную возможность пользоваться заемными средствами, Шандаловы распорядились ими по собственному усмотрению, то есть совершили хищение»,— сказано в материалах уголовного дела.

Позднее структуры ГК потерпели финансовый крах и оказались в процедуре банкротства. Стоит отметить, что долгое время в рамках расследования фигурировали только «неустановленные следствием лица». Затем были инициированы уголовные дела, окончившиеся обвинительными приговорами за неуплату налогов, мошенничество и т. д. Однако они касалось лишь менеджеров среднего звена, но не руководителей и основных бенефициаров «Оптимы» — Валерия Шандалова и его сына Андрея Шандалова.

Отец и сын Шандаловы, явно предчувствуя неблагоприятное для них развитие событий, предусмотрительно выехали за рубеж.

По данным следствия, 69-летний Валерий Шандалов стал гражданином Австрии. Он сохранил вид на жительство в РФ и в этом качестве сейчас проходит процедуру банкротства на бывшей родине.

Его 45-летний сын, как установили следователи СКР и осуществляющие оперативное сопровождение расследования оперативники уголовного розыска, «в настоящий момент проживает в Республике Турция». Впрочем, по некоторым данным, он недавно получил паспорт гражданина Израиля и теперь зовется Аароном Мейр бен-Хаимом.

Председатель совета директоров «Оптимы» Андрей Шандалов с супругой, колекционером Мариной Шандаловой

Председатель совета директоров «Оптимы» Андрей Шандалов с супругой, колекционером Мариной Шандаловой

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Председатель совета директоров «Оптимы» Андрей Шандалов с супругой, колекционером Мариной Шандаловой

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В конце прошлого года им обоим было заочно предъявлено обвинение, после чего их объявили в федеральный, а затем и в межгосударственный и международный розыск. Последний, согласно закону, невозможен без санкции суда о заочном аресте, которая и была выдана Черемушкинским райсудом Москвы

Интересно, что сами отец и сын Шандаловы эту процедуру полностью проигнорировали. А их интересы на заседаниях представляли назначенные государством адвокаты. Впрочем, надо отдать им должное — они со своими обязанностями справились полностью, сначала протестуя против ареста, а затем обжаловав решение в апелляционной инстанции, хотя и безуспешно.

Суды обеих инстанций посчитали, что избрание в отношении Шандаловых меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, невозможно.

По мнению суда, иная, более мягкая мера «не может являться гарантией, что они, находясь вне изоляции от общества, не продолжат предпринимать меры к созданию условий, препятствующих эффективному производству предварительного расследования по делу». Стоит отметить, что дело находится на контроле у руководства СКР, а его сроки регулярно продлеваются личными распоряжениями заместителя председателя ведомства.

По некоторым данным, сейчас помимо остальных следственных действий идет активный поиск имущества и активов скрывшихся за границей отца и сына Шандаловых. Есть подозрения, что часть недвижимости в России они оставили за собой, переписав ее, например земельные участки в престижных районах Подмосковья, на подставных лиц.

Сергей Сергеев

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