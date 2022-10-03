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Коммерсантъ FM
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Банкротство вызвало вопросы

Газпромбанк просит следствие проверить обстоятельства краха своего заемщика

Как стало известно “Ъ”, у следствия могут появиться новые вопросы к бывшему инвестиционному директору «Роснано» Наилю Губаеву. В начале сентября он был арестован по делу о масштабных хищениях, в том числе через компанию «Элвис-НеоТек», созданную в 2011 году для производства высокотехнологичных систем безопасности. Эта же фирма выступила инициатором банкротства ГК «Оптима», которой девять лет назад Газпромбанк выдал инвестиционный заем на $35 млн. Представители банка, не вернувшего деньги и не получившего обещанного выхода на IPO и ожидавшихся 8 млрд руб. прибыли, попросили Генпрокуратуру и СКР проверить, не было ли банкротство заемщика преднамеренным. Отметим, что бывшие руководители ГК отец и сын Валерий и Андрей Шандаловы находятся за границей, а «Оптима» фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заявление с просьбой провести проверку в отношении Наиля Губаева представители Газпромбанка направили в ГСУ СКР, столичный главк этого ведомства, Генпрокуратуру и прокуратуру Москвы. «Мы не исключаем, что господин Губаев может иметь самое непосредственное отношение к процедуре преднамеренного банкротства АО "Оптима", ставшего окончанием целой серии незаконных действий и мнимых сделок, в результате которой банк потерял порядка 2 млрд собственных средств в ценах 2013 года и около 8 млрд руб. недополученной прибыли»,— заявил “Ъ” представляющий интересы кредитного учреждения адвокат Ярослав Пакулин. По его словам, уголовное дело, потерпевшим по которому признан Газпромбанк, было возбуждено еще в 2019 году следователями управления СКР Юго-Западного округа Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам защитника, оно расследуется в отношении «неустановленных лиц из числа руководителей ГК "Оптима"». При этом, утверждает адвокат, фабула дела схожа с той, о которой, по предварительным данным, идет речь в деле господина Губаева.

Напомним, Наиль Губаев был арестован Басманным райсудом столицы по делу о мошенничестве. Как сообщал “Ъ”, его уголовное преследование связано с махинациями, которые господин Губаев мог совершать в должности инвестиционного директора «Роснано», где курировал деятельность «дочки» госкорпорации — АО «Элвис-НеоТек». Согласно официальной информации, оно занимается разработкой и производством высокотехнологичных систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения. На эти цели из бюджета выделялись миллиарды рублей, однако следствие полагает, что стоимость многих проектов значительно завышалась за счет включения в научно-исследовательские и производственные цепочки фирм-посредников, многие из которых были фиктивными и никаких работ в интересах «Роснано» не производили. Выгоду от этого получал якобы именно Наиль Губаев, который впоследствии возглавил уже «дочку» «Элвис-НеоТек» — ООО «НеоТек».

Как говорят представители Газпромбанка, кредитное учреждение еще в 2011 году решило инвестировать средства в высокотехнологичные системы безопасности и по договору займа предоставило $35 млн структурам «Оптимы». Предполагалось, что со временем не только будет возвращена эта сумма, но появятся и крупные дивиденды. «Однако ничего этого не произошло, а все деньги оказались, по нашим предположениям, обналичены и выведены за рубеж»,— заявил адвокат Пакулин. Он считает, что деньги похищались через фирмы-однодневки путем заключения фиктивных договоров, оплата по которым производилась авансом. Кроме того, якобы уже установлены факты завышения расходов по крупным проектам и с использованием компаний, первоначально входивших в ГК «Оптима»: ОАО «Оптима», ОАО «Фронтэк», ОАО «Энера Инжиниринг», ООО «ТесКом», ООО «ТесКомЦентр», ОАО «Транс-Ит», а также ООО «Интех Групп», ООО «ТК Электро». «Действия компаний, входящих в группу "Оптима", регулировались бенефициарами группы, финансовые потоки контролировались ими полностью»,— считает господин Пакулин. По его словам, помимо дела о мошенническом хищении средств банка полицией и СКР по отдельности также расследуются дела о неуплате налогов в особо крупном размере и махинациях с НДС. Господин Пакулин уточнил, что банк неоднократно просил объединить их в одно производство, в том числе и в заявлениях на имя генпрокурора Игоря Краснова. В результате, по его словам, недавно была проведена «ревизия» всех этих дел, но пока их объединять не стали из-за отсутствия конкретных подозреваемых. «Впрочем, на этих лиц указывают материалы налоговой проверки и уголовного дела, в том числе показания бывших сотрудников ГК "Оптима"»,— отметил адвокат, уточнив, что речь идет о бывших бенефициарах и руководителях коммерческой структуры — отце и сыне Валерии и Андрее Шандаловых, Дмитрии Киселеве и Ираклии Пурцхванидзе. Все они, по данным следствия, находятся за границей: по неподтвержденной информации, Шандалов-старший проживает в Австрии, его сын — во Франции, а господин Пурцхванидзе — в Грузии. Валерий Шандалов даже получил иностранное гражданство, выйдя из российского, причем якобы еще до окончания процедуры банкротства своих структур на родине.

Стоит отметить, что именно «Элвис-НеоТек» под кураторством Наиля Губаева инициировала банкротство структур «Оптимы» в Арбитражном суде Москвы, ссылаясь на неисполнение крупных контрактов по поставке программного оборудования и других высоких IT-технологий. Из-за специфики продукции, возможности ее применения в оборонке и наличия в деле материалов, содержащих гостайну, третьим лицом в процессе стало столичное управление ФСБ. Обстоятельства банкротства структур «Оптимы» у Газпромбанка как потерпевшего по уголовному делу вызывают серьезные сомнения, так как оно может быть преднамеренным. «Мы попросили следственным путем установить и проверить деятельность ГК "Оптима" и АО "Элвис-НеоТек" на наличие коррупционной составляющей, скоординированности действий для причинения ущерба как государственным интересам, так и интересам банка и других структур»,— заявил господин Пакулин, отметив, что, по его мнению, речь может идти о наличии признаков организованного преступного сообщества.

Адвокат Наиля Губаева Георгий Антонов заявил “Ъ”, что о претензиях Газпромбанка к его клиенту слышит впервые. Кроме того, даже о подробностях уже имеющегося уголовного дела у него имеется лишь общее представление, так как с обвиняемым адвокат смог пообщаться «всего три минуты во время заседания Басманного суда по мере пресечения», а с тех пор подследственный находится в «карантинном» московском СИЗО-7. Шандалов-старший, с которым “Ъ” удалось связаться по телефону, от каких-либо комментариев категорически отказался.

Сергей Сергеев

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