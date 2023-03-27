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В Ярославле определился подрядчик на ремонт дорожных проездов

В Ярославле подведены итоги трех аукционов на ремонт дорожных проездов, победителем признано ООО «ГК «СВИ». Закупка переведена на этап заключения муниципальных контрактов.

Проезд к школе имени Балакирева

Проезд к школе имени Балакирева

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Проезд к школе имени Балакирева

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Все три аукциона получились конкурентными, мэрии Ярославля удалось сэкономить на торгах 6,91 млн руб. Победителем всех трех торгов признано ООО «ГК «СВИ» из Ярославля. Данная дорожная компания в 2022 году уже занималась ремонтом дорожных переездов в Ярославле.

В этом году подрядчик будет ремонтировать проезды в Заволжском районе — к школе №48 на улице Папанина и к школе №2 на улице Ляпидевского, а также к детским садам № 6,29 и 74. Один лот, который достался ГК «СВИ» — это завершение работ, брошенных в 2022 году в Заволжском и Дзержинском районах. Речь о второстепенной дороге на проспекте Машиностроителей, к школе искусств имени Балакирева, к школе №99, поликлинике №2 и детской поликилинике№3, детскому саду №126.

Все работы будут выполняться с 17 апреля по 31 мая 2023 года. В случае качественного исполнения ремонта дорожный подрядчик сможет заработать 39,18 млн руб.

Андрей Иванов

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