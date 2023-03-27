Nvidia: криптовалюты бесполезны для общества

Американский производитель графических процессоров Nvidia не видит глобальной пользы от криптовалют, несмотря на то, что до недавнего времени компания получала большие выгоды от продажи видеокарт для майнинга. Об этом в интервью The Guardian заявил технический директор компании Майкл Каган.

«Все эти криптографические продукты нуждались в параллельной обработке, а [видеокарты Nvidia] — лучшие на рынке, поэтому люди просто запрограммировали их на использование для этой цели. Они накупили кучу всего, а потом в конце концов все рухнуло, потому что это не приносит никакой пользы обществу»,— заявил господин Каган.

Nvidia ранее получала значительную прибыль от высокого спроса на видеокарты со стороны майнеров, цены магазинах были высокими, а сами графические процессоры стали дефицитным товаром. Но как только осенью прошлого года протокол блокчейн-платформы Ethereum обновился и перестал требовать серьезных вычислительных мощностей от пользователей, спрос на видеокарты обвалился, а цены на них существенно снизились.

Это, а также падение продаж персональных компьютеров и ноутбуков отразилось на финансовых показателях Nvidia: если в 2021-м и 2022-м финансовых годах (завершаются 31 января) выручка выросла на 53% и 61% соответственно, то по итогам 2023-го финансового года ее рост оказался нулевым.

Теперь Nvidia, очевидно, делает ставку на новое модное явление — чат-боты с использованием искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. «С помощью ChatGPT теперь каждый может создать свою собственную машину, свою собственную программу: вы просто говорите ему, что делать, и он это сделает. А если оно работает не так, как ты хочешь, ты говоришь ему: "Я хочу чего-то другого"»,— заявил технический директор компании.

Как отмечает The Guardian, Nvidia уже зарабатывает на ажиотаже вокруг чат-ботов. Так, компания продала десятки тысяч процессоров Microsoft, ориентированных на поддержку работы нейросетей, чтобы обеспечить OpenAI необходимыми мощностями для ChatGPT. Также Nvidia продала 20 тыс. процессоров Amazon для сервиса облачных вычислений, а еще 16 тыс.— Oracle. Кроме того, компания предлагает аренду своих чипов через сервис DGX. Аренда восьми чипов H100 обойдется клиентам почти в $37 тыс. в месяц.

Кирилл Сарханянц