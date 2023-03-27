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Коммерсантъ FM
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Новосибирская прокуратура внесла протест на условно-досрочное освобождение известного кардиохирурга

Прокуратура просит отменить решение Первомайского райсуда Новосибирска об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Академика Мешалкина кардиохирурга с мировым именем Евгения Покушалова, который отбывает срок за хищения при проведении госзакупок для клиники.

«Поступило апелляционное представление прокуратуры об отмене постановления от 14.03.2023 года об УДО Евгения Покушалова и направлении материалов об УДО на новое рассмотрение в ином составе суда»,— говорится в сообщении Первомайского районного суда. Связаться с адвокатом кардиохирурга не удалось.

Приговор Евгению Покушалову вынесли в ноябре 2021 года. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) члену-корреспонденту РАН назначили два с половиной года колонии и штраф 400 тыс. руб. Процесс проходил по упрощенной процедуре, поскольку кардиохирург заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В феврале 2023 года замдиректора клиники член-корреспондент РАН Евгений Покушалов, который содержится в ИК-3 общего режима, направил в суд прошение об УДО. Основанием стало отбытие более чем половины назначенного ему срока. В судебном заседании 14 марта известный кардиохирург заявил, что хотел бы работать по своей специальности, добавив, что на свободе он принесет больше пользы обществу, чем в местах заключения.

Представитель ИК-3, выступавший в суде, сказал, что «считает целесообразным УДО» своего подопечного и дал ему положительную характеристику. «За время отбывания уголовного наказания допустил одно нарушение режима содержания. В настоящий момент взыскание снято досрочно. В настоящий момент имеет три поощрения, стремится к их получению. К труду относится добросовестно, не требует постоянного контроля со стороны администрации ИК»,— уточнил представитель колонии.

Против УДО видного кардиохирурга выступил участвующий в процессе прокурор. Однако суд ходатайство Евгения Покушалова удовлетворил, дав сторонам 15-дневный срок на обжалование решения.

Константин Воронов, Новосибирск

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