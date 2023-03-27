В результате взрыва у здания МИД Афганистана в Кабуле погибли шесть человек

В Кабуле у здания Министерства иностранных дел Афганистана прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще трое военных пострадали.

Представитель полиции Кабула Халид Задран в Twitter заявил, что это был теракт, совершенный смертником. По словам господина Задрана, террорист был ликвидирован афганскими силовиками до того, как оказался в непосредственной близости от здания МИД, но находившаяся на смертнике взрывчатка успела сдетонировать.

По информации представителя полиции афганской столицы, погибшими в результате взрыва оказались гражданские лица, ранения получили трое представителей военного крыла правящего в стране «Талибана» (группировка признана террористической и запрещена в России).

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле.