Экс-«дочка» Bunge в России увеличила чистую прибыль почти в 1,7 раза год к году

Чистая прибыль российской бывшей «дочки» Bunge в 2022 году выросла почти в 1,7 раза, до 3,2 млрд руб. Выручка компании по итогам года составила 31,396 млрд руб. против 30 млрд руб. в 2021-м. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Российская «дочка» Bunge владела брендами растительного масла «Олейна» и Ideal. Bunge стала сокращать свое присутствие в России в 2021 году. Тогда компания продала Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. тонн в год. В сентябре 2022-го компания сообщила, что продаст маслозавод в Воронежской области компании «ЭксОйл групп». Сделку закрыли в феврале 2023 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Продажа прошла как по масличным».

Олеся Павленко