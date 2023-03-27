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Коммерсантъ FM
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Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с 8 февраля

Долларовый индекс РТС на Московской бирже поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля. По состоянию на 13:34 индекс рос на 2,27%, до 999,93 пункта. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,53%, до 2428,11 пункта.

Доллар снижается на 0,74%, до 76,5 руб./$, евро — на 0,64%, до 82,18 руб./€. Курс юаня опустился на 0,31%, до 11,1 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» превысил совокупный объем торгов долларом (с поставкой «сегодня» и «завтра») и приблизился к максимуму с начала года. Экспортеры для расчетов с бюджетом все больше продают китайской валюты, чем валюты недружественных стран.

Подробности — в публикации «Ъ» «А "завтра" был юань».

Курс доллара. Прогноз на 27–31 марта

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Лаура Кеффер

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