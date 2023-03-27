Reuters: Вьетнам направил судно для наблюдения за кораблем береговой охраны Китая на российском газовом месторождении

Вьетнамское судно наблюдало за кораблем береговой охраны Китая в субботу, 25 марта, которое находилось на российском газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Вьетнама. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации Reuters, в субботу два китайских судна прошли через российские участки месторождений, после чего отплыли в ИЭЗ Малайзии, вместо того чтобы вернуться в свои порты базирования. Представители китайских властей пояснили изданию, что китайские суда патрулируют террориторию, которая входит в зону их ответственности.

По данным вьетнамской South China Sea Chronicle Initiative, китайские суда береговой охраны с января 2022 года заходили около 40 раз на участки в ИЭЗ Вьетнама, принадлежащие или эксплуатируемые российским компаниям, в том числе на участки «Зарубежнефти».

«Зарубежнефть» — российская компания, которая находится в федеральной собственности. Компания была создана в 1960-х годах для строительства объектов нефтегазовой промышленности за пределами России.

Олеся Павленко