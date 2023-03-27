Камчатский губернатор продолжит обнародовать сведения о доходах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») планирует опубликовать сведения о доходах за 2022 год. Об этом он сообщил корреспондентам сегодня, 27 марта, на оперативном совещании в камчатском правительстве.

Господин Солодов призвал членов своего кабмина последовать его примеру. «Декларацию о доходах опубликую, как и в прошлые годы, потому что считаю эту информацию важной для наших граждан. Хотел бы и вас, уважаемые коллеги, таким образом сориентировать»,— сказал губернатор.

Согласно последней декларации, в 2021 году Владимир Солодов заработал 7,3 млн руб. В его собственности была квартира площадью 79,1 кв. м, машино-место и доля квартиры площадью 70,2 кв. м. Вся недвижимость, а также автомобиль BMW X1 находились в Москве. Сообщалось, что после этого губернатор обзавелся еще одной иномаркой, но уже на Камчатке.

Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий обязательную публикацию сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников на время специальной военной операции.

Как отказ от публикации деклараций о доходах депутатов может сказаться на российских выборах — в публикации «Ъ».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский