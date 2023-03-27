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Коммерсантъ FM
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Аренда комнат в России за год подорожала на 8%

Аренда комнат в крупных городах России с марта 2022 года в среднем подорожала на 8,1%, почти до 8285 руб. в месяц, сообщил портал «Мир квартир». По его подсчетам, в 62 городах аренда комнат подорожала, в восьми подешевела.

Больше всего комнаты подорожали во Владивостоке (на 33,2%), Магнитогорске (30,4%), Волжском (29,2%), Иванове (24,5%), Ставрополе (19,2%), Кемерово (18,9%), Якутске (18,2%), Томске (16,7%), Владимире (16,4%), Иркутске (16,2%).

Снизились цены в Нижнем Тагиле (на 8,8%), Калининграде (–5,6%), Владикавказе (–5,1%), Москве (–4,6%), Севастополе (–1,8%), Кургане (–1,7%), Череповце (–1,1%), Санкт-Петербурге (–0,7%). В десяти городах аренда комнат подорожала незначительно, до 5%.

В «Мире квартир» уточнили, что месячные ставки на аренду комнат могут отличаться в два-три раза. Самые дорогие комнаты сдают в Москве (16 540 руб.), Сочи (15 309 руб.) и Подмосковье (13 410 руб.), самые дешевые — в Пензе (4962 руб.), Нижнем Тагиле (5079 руб.), Саранске (5175 руб.).

По данным ЦИАНа, сезонное мартовское оживление на рынках долгосрочной аренды не привело к росту средней стоимости квартир: цены продолжают медленно снижаться, а предложений остается достаточно. Без дисконта сдать удается лишь наиболее бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью.

Подробности — в материале «Ъ» «Арендодателям не хватает жильцов».

Лаура Кеффер

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