Оператор «Честного знака»: продажи духов в России в 2022 году выросли на 28%

По итогам 2022 года продажи духов в России выросли на 27,7% в годовом выражении, до 85,57 млн единиц, против 67 млн единиц. Однако объем введенной в оборот продукции снизился на 31% в годовом выражении, до 116,7 млн единиц. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

По данным ЦРПТ, на долю продаж в торговых точках пришлось 74% всех продаж духов. Доля онлайн-продаж достигла 10%. Больше всего духов по итогам четвертого квартала года было продано в Центральном Федеральном округе (373,52 тыс. единиц), меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе.

В первой половине года ввоз импортных духов в Россию сократился почти в 2 раза, во втором полугодии импорт парфюмерной продукции начал восстанавливаться. Всего по итогам года в страну ввезли 47,4 млн единиц, из них 91% — из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. На долю России пришлось 58% от всего введенного в оборот объема духов.

Как парфюмерная промышленность осваивает импортозамещение — в материале «Ъ» «Здесь Русью запахло».

Олеся Павленко