Производитель дверей из Челябинска оформил промышленную ипотеку на 25 млн рублей

Сбербанк выдал челябинской компании «Фальцгебель» льготный кредит в 25 млн руб. по федеральной программе «Промышленная ипотека». Предприятие, занимающееся изготовлением дверей, намерено приобрести недвижимость для расширения производства, сообщает Фонд развития промышленности Челябинской области.

Компания получила заем под 5% годовых сроком на пять лет. По словам коммерческого директора ООО «Фальцгебель» Натальи Гаупт, расширение производственных площадей поможет создать более комфортные условия для работы сотрудников и увеличить мощности.

ООО «Фальцгебель» выпускает продукцию под брендом «Правильные двери» и специализируется на производстве межкомнатных дверей для жилых помещений, социальных учреждений, общественных объектов. В том числе предприятие выпускает особо прочные, огнестойкие, звукоизоляционные, антивандальные и медицинские двери для «чистых помещений». Производство расположено в здании обанкротившейся фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте, 11. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2022 года имущественный комплекс приобрело ООО «Челябинский завод специнструмента» за 150,5 млн руб. В феврале компания «Фальцгебель» приобрела с торгов другое здание фабрики-банкрота, расположенное на улице Механическая. Цена покупки объекта площадью 7,2 тыс. кв. м составила 31 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце января ООО «Альтернатива» из Трехгорного оформила первую промышленную ипотеку на Урале в рамках федеральной госпрограммы. Сбербанк предоставил предприятию, которое занимается производством металлоконструкций для монтажа навесных вентилируемых конструкций, заем в размере 33,6 млн руб. под 5% годовых сроком на семь лет.