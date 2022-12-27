В Челябинске обанкротившуюся фабрику «Краснодеревщик» продали за 150,5 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившейся челябинской фабрики «Краснодеревщик» продан на повторных торгах. Победителем признано ООО «Челябинский завод специнструмента», предложившее за объект 150,5 млн руб. при начальной цене 171,5 млн руб. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

В единый лот, реализованный на торгах, входит основное производство ЗАО «Фабрика специальных столярных изделий „Краснодеревщик“», расположенное на Свердловском тракте. Это земельный участок площадью 10 тыс. кв. м, здание цеха по производству дверей 6,8 тыс. кв. м, а также производственные линии, оборудование и техника, всего 179 наименований. Год назад имущество пытались продать за 204,6 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре этого года были объявлены повторные торги в форме публичного предложения о цене.

ООО «Челябинский завод специнструмента» занимается производством нестандартного инструмента и оснастки для металлургической и машиностроительной отраслей. По данным «СПАРК Интерфакс», совладельцами предприятия в равных долях являются Алексей Бирюков и Андрей Рахимов. Выручка предприятия в 2021 году составила 117,3 млн руб., чистая прибыль – 11,7 млн руб.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении ЗАО «ФССИ “Краснодеревщик”» конкурное производство. Общая сумма требований кредиторов превышает 500 млн руб. Здание фабрики на Свердловском тракте частично арендует компания «Фальцгебель», которая занимается производством дверей под брендом «Правильные двери».