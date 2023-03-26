Кинотеатры Екатеринбурга с 30 марта начнут показ якутского триллера «Айта»

В Екатеринбурге 30 марта выходит в прокат новый детективный триллер «Айта» одного из ключевых режиссеров современного якутского кино Степана Бурнашева.

«Идея основана на реальных событиях, которые произошли давно, о которых мне 7-8 лет назад рассказал мой троюродный брат. Он работал в то время следователем. Я, естественно, многое, что поменял, но за основу взял произошедшие события. Эта история меня очень сильно тронула, и я долго держал ее в голове. С годами эта история стала моими наблюдениями, моим отношением к обществу, к проблемам современного общества», — рассказал «Ъ-Урал» Степан Бурнашев на предпремьерном показе в Ельцин Центре.

Фильм рассказывает историю о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы. Это запутанная история о гибели девочки, разобраться в которой необходимо следователям небольшого полицейского участка, прежде чем свершится жестокое народное правосудие.

Режиссер фильма Степан Бурнашев подчеркивает: «Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах. В итоге это приводит к неверным заключениям и порой разрушительным человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную».

«Айта» — 13-й фильм Степана Бурнашева и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентия Луковцева).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Елена Медведева