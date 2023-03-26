Министр спорта Матыцин раскритиковал тренера сборной Карпина за безразличие

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что главный тренер российской сборной по футболу является лицом страны, а «выражение безразличия в спорте — дорога в никуда». Так господин Матыцин прокомментировал заявление действующего тренера сборной Валерия Карпина, который рассказал, что «не держится» за свою должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Карпин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Карпин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков»,— считает господин Матыцин (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, Валерию Карпину необходимо определиться «ты с нами — командой, болельщиками, Россией» или «сам по себе».

25 марта на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча сборных России и Ирака господин Карпин в очередной раз заявил, что не держится за пост в национальной команде. «Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Нет. Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в "Ростове". Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» — сказал он.

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. В настоящий момент национальная команда отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит серию товарищеских матчей с азиатскими командами. 23 марта состоялся матч сборных России и Ирана в Тегеране. Игра завершилась со счетом 1:1. Матч со сборной Ирака пройдет сегодня, 26 марта, в 18:00 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.