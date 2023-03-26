Полиция ищет стрелка, обстрелявшего квартиру предпринимателя в Приморском районе

Предприниматель из Санкт-Петербурга обратился в полицию после того, как его квартиру в Приморском районе года обстреляли. Правоохранители ищут стрелка, сообщили 26 марта в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Авиаконструкторов. Квартира заявителя находится на седьмом этаже. По всей видимости, хозяина дома не было неделю, а по возвращению он обнаружил отверстие от пули в стеклопакете. Из чего был произведен выстрел не уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем ранее «Ъ-СПб» писал, что в Приморском районе Петербурга «серые» банкиры выбрасывали валюту с балкона многоэтажки.

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