В Приморском районе Петербурга «серые» банкиры выбрасывали валюту с балкона многоэтажки

Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала группу «теневых» банкиров, трое из которых были членами одной семьи. Предполагаемые обнальщики во время визита пытались избавиться от крупных сумм наличности, выбрасывая их с балкона, сообщили 25 марта в пресс-службе главка по городу и Ленобласти.

Из данных полиции следует, что преступной группой руководил 53-летний житель Приморского района. Ему помогали две сестры 47 и 38 лет, которые занимались бухгалтерией и вели финансовую документацию. В то же время 44-летний брат женщин взял на себя функции курьера. Ему доверили обналичивание денег через банкоматы различных банков.

Во время задержания организатор «бизнеса» попытался выбросить часть денег и документов с балкона многоэтажки. Его и двух подельниц задержали, курьера отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Их схема действовала с 2019 года. Они принимали на счета подконтрольных им фирм средства от юридических лиц и ИП по безналу. Для этого была зарегистрирована сеть из 70 фиктивных организаций. За свои услуги они брали не менее 16,5% от обналиченной суммы, доход нелегальных банкиров за 3,5 года составил как минимум 44,7 млн руб.

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