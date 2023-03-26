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«Роскосмос» и ЕКА договорились о взаимном возврате оборудования для ExoMars-2022

Оборудование для российско-европейского проекта ExoMars-2022 будет возвращено сторонам. Сейчас «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся к возврату техники. Запущенная в 2001 году программа ExoMars по исследованию Марса была остановлена в июле 2022-го.

Фото: European Space Agency / AP

Фото: European Space Agency / AP

«Для подготовки к возвращению российской материальной части (десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы) на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине (Италия) проводятся необходимые работы с участием российских специалистов»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

Межпланетная станция «ЭкзоМарс-2022» состоит из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой и европейского марсохода. Планировалось запустить станцию в сентябре 2022 года с Байконура ракетой-носителем «Протон-М» при помощи разгонного блока «Бриз-М». Первый космический аппарат в рамках программы — орбитальная станция вокруг Марса — был запущен в 2016 году ракетой-носителем «Протон-М» c космодрома Байконур. Финансовый вклад России в ExoMars — 10%, остальное вложили европейцы.

Сейчас «Роскосмос» и РАН прорабатывают возможность исследований Марса с учетом уже созданного задела, в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров.

ЕКА приостановило сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars в июле 2022 года. Тогда же агентство предложило организовать взаимный возврат оборудования.

Сможет ли РФ самостоятельно закончить свою часть марсианского проекта — читайте в публикации «Ъ» «"Роскосмос" отлучили от ExoMars».

Анастасия Ларина

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