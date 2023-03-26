Боец из Соликамска стал чемпионом Ural FС

В Самаре прошел турнир Ural Fighting Championship 2. Участие в нем принимали спортсмены из России, Белоруссии, Греции Бразилии, Узбекистана, Кыргызстана.

Два самых ожидаемых и зрелищных поединка прошли в конце турнира. В одном из них прикамец Валерией Бизяев нокаутировал бразильца Ариэлема Мачадо и выиграл титул чемпиона Ural FC. В другом спарринге известный боец Вячеслав Дацик победил бразильца Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантоса.

Отметим, что Валерию Бизяеву 21 год. Он недавно вернулся из армии, где год отслужил в десантных войсках. Он уже участвовал в Казани в боях по правилам ТNA, где нокаутировал опытного бойца из Франции – Флорента Каоачи.