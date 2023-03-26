На Кубани за сутки выявили 233 заболевших коронавирусом

По данным на 26 марта в Краснодарском крае выявлено 233 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Это на 19,9% меньше, чем днем ранее (291 заболевший).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Среди заразившихся – 151 женщина и 82 мужчины (в том числе 20 детей) в возрасте до 90 лет. Самый младший пациент – новорожденный. Больше всего новых случаев зафиксировано в Краснодаре (82), в Армавире и Ейском районе (по 15), в Тихорецком районе (13). Меньше всего – в Брюховецком, Гулькевичском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Новопокровском, Отрадненском, Тимашевском, Туапсинском районах (по 1).

Общее количество заболевших коронавирусом на Кубани с начала пандемии выросло до 356 323 человек. По данным профильного сайта «Стопокоронавирус.рф», за сутки был госпитализирован 31 пациент, выздоровел – 171, еще один человек скончался. Продолжают лечиться с подтвержденным диагнозом COVID-19: в стационарах – 340 человек, амбулаторно – 1780.

В Крыму за сутки выявили 89 новых случаев коронавируса, в Севастополе – 33, в Адыгее – 12.

В целом в России, по данным на 26 марта диагностировано 10 940 заболевших COVID-19. Госпитализировано 778 человек, выздоровело – 9899, умерло – 32.

Александр Орлов

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