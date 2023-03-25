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На Кубани за сутки выявили 291 заболевшего коронавирусом

На Кубани за минувшие сутки специалисты выявили 291 заболевшего коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В частности, в Краснодаре было зафиксировали 87 случаев COVID-19, в Новороссийске — 19, в Тихорецком районе — 18. По одному заболевшему выявлено в Апшеронском, Курганинском, Ленинградском, Отрадненском, Славянском, Староминском и Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили свыше 356 тыс. случаев инфицирования. Из медучреждений выписаны более 342,8 тыс. человек, 11 167 пациентов спасти не удалось.

В настоящее время на амбулаторном лечении с COVID-19 находятся более 1,7 тыс. граждан, в стационарах — 335 пациентов.

По информации федерального оперштаба, в России за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано 1373 человека, выписано из больниц более 12,5 тыс. человек, выявлено свыше 12,3 тыс. новых случаев COVID-19, подтверждено 37 летальных исходов.

Михаил Волкодав

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