На Кубани за сутки выявили 291 заболевшего коронавирусом

На Кубани за минувшие сутки специалисты выявили 291 заболевшего коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В частности, в Краснодаре было зафиксировали 87 случаев COVID-19, в Новороссийске — 19, в Тихорецком районе — 18. По одному заболевшему выявлено в Апшеронском, Курганинском, Ленинградском, Отрадненском, Славянском, Староминском и Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили свыше 356 тыс. случаев инфицирования. Из медучреждений выписаны более 342,8 тыс. человек, 11 167 пациентов спасти не удалось.

В настоящее время на амбулаторном лечении с COVID-19 находятся более 1,7 тыс. граждан, в стационарах — 335 пациентов.

По информации федерального оперштаба, в России за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано 1373 человека, выписано из больниц более 12,5 тыс. человек, выявлено свыше 12,3 тыс. новых случаев COVID-19, подтверждено 37 летальных исходов.

Михаил Волкодав

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