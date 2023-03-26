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Коммерсантъ FM
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Актер Орландо Блум посетил детский центр UNICEF на Украине

Британский актер Орландо Блум впервые с 2016 года прибыл на Украину. В качестве посла доброй воли он посетил один из детских центров фонда UNICEF на Украине «Спільно», где пообщался с детьми и их родителями, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Орландо Блум

Орландо Блум

Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Орландо Блум

Фото: Mario Anzuoni, Reuters

«Сегодня я прибыл на Украину, чтобы совершить свою первую поездку с 2016 года. Я никогда не ожидал, что война распространится по всей стране с тех пор, как я был там... Детям на Украине нужно вернуть детство»,— написал актер на своей странице в Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta). Он уточнил, что детский центр, который он посетил, расположен в метрополитене. Привести туда детей родители могут ежедневно на несколько часов.

В последний раз Орландо Блум посещал Украину в 2016 году. Тогда он приехал в Славянск, Краматорск и Святогорск. В марте 2022 года актер посетил Молдавию, чтобы поддержать украинских беженцев.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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