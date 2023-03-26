В Алтайском каре в 2022 году возбудили девять уголовных дел о дискредитации армии

В 2022 году правоохранительные органы в Алтайском крае возбудили девять уголовных дел по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России). Два из них направлены в суд с обвинительными заключениями, сообщается в отчете начальника ГУ МВД по региону Андрея Подоляна.

Как сообщалось, 15 февраля Ленинский райсуд Барнаула вынес обвинительный приговор журналистке Марии Пономаренко. Ее признали виновной в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и приговорили к шести годам колонии общего режима. Согласно версии следствия, в марте 2022 года Мария Пономаренко написала в Telegram, что российские войска якобы нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Минобороны РФ эту информацию опровергло, а Мария Пономаренко якобы знала о ее недостоверности.

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Илья Николаев