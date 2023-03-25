Россиянка Демурчян стала чемпионкой мира по боксу в весе до 70 кг

18-летняя россиянка Анастасия Демурчян победила Кей Скотт из Австралии в финальном поединке за звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Чемпионат мира проходит в Нью-Дели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Демурчян (слева) и Кей Скотт

Фото: Евгений Пахомов / ТАСС Анастасия Демурчян (слева) и Кей Скотт

Фото: Евгений Пахомов / ТАСС

В сборной России призерами также стали Наталия Сычугова, завоевавшая серебряную медаль в весовой категории до 63 кг, и Диана Пятак, выигравшая бронзу, в категории до 81 кг.

Для Демурчян это первая победа на чемпионате мира. В октябре 2022 года она стала чемпионкой России.

В ходе церемонии награждения организаторы чемпионата по ошибке включили вместо гимна России фрагмент концерта №1 Петра Чайковского, сообщили ТАСС в оргкомитете чемпионата.

В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила к соревнованиям боксеров из России и Белоруссии. Кроме того, им было разрешено выступать на международных турнирах под своими флагами, также было разрешено при их победе включать запись гимна. В связи с этим несколько команд, в том числе USA Boxing, отказались участвовать в чемпионате.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта. В турнире участвуют более 320 спортсменок из 65 стран мира.

Эрдни Кагалтынов