Охрану Крымского моста усилят перед началом летнего сезона

Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что охрана Крымского моста перед началом летнего сезона будет усилена. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владимир Путин обсудил с министром работу транспортного комплекса в период летних отпусков.

«По Крымскому мосту у нас ситуация сейчас стабилизировалась, у нас в ежедневном режиме, мы отслеживаем ситуацию, у нас работает четыре парома, шесть паромов автомобильных и два железнодорожных… по мосту движение организовано в нормальном режиме, мы обеспечиваем 100-процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту»,— цитируется господин Савельев, который проинформировал президента по ситуации с Крымским мостом.По его данным, в период летних отпусков в Крым планируется перевезти 3 млн туристов.

Также он рассказал о работе восьми стоянок для автотранспорта, ожидающего паромной переправы.

Водным транспортом, по словам господина Савельева, в Крым планируется перевезти 9,5 млн пассажиров.

Ранее вице-премьер Мурат Хуснуллин, сообщил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста может завершиться на месяц раньше запланированного срока. Изначально завершение работ было намечено на середину лета 2023 года. В настоящее время ремонт ж/д путей идет с опережением графика. По заявлению вице-премьера, восстановление завершится к началу лета текущего года. Также зампредседателя правительства сообщил о предстоящем запуске небольших грузовиков и пустых большегрузов по автомобильной части Крымского моста, запуск одобрил президент.

Михаил Волкодав

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