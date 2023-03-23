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Восстановление железнодорожной части Крымского моста завершится на месяц раньше

Восстановление железнодорожной части Крымского моста может завершиться на месяц раньше запланированного срока. Об этом сообщил вице-премьер Мурат Хуснуллин.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Изначально завершение работ было намечено на середину лета 2023 года. В настоящее время ремонт ж/д путей идет с опережением графика. По заявлению вице-премьера, восстановление завершится к началу лета текущего года.

Ранее Мурат Хуснуллин сообщил о предстоящем запуске небольших грузовиков и пустых большегрузов по автомобильной части Крымского моста. Как отметил вице-премьер, запуск одобрил президент РФ Владимир Путин.

Анастасия Донскова

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