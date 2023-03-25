В правительстве Курской области назвали «несуществующим» проект завода минеральных удобрений

Проект строительства завода минеральных удобрений «не существует и даже не разрабатывается, переговоры о выделении больших объемов газа для его работы не ведутся, и сам вопрос.., таким образом, даже не рассматривается». Так в правительстве Курской области отреагировали на очередные выступления граждан в соцсетях, которые возникли в ходе обсуждения изменений генерального плана Ворошневского сельсовета Курского района.

Месяц назад стало известно, что по решению городских депутатов 8,7 га в поселке Волокно и объездной дороги исключили из границ Курска, чтобы в последствии присоединить к Ворошневскому сельсовету. По этому участку может пройти газопровод и его охранные зоны при возможном возведении производства минеральных удобрений из природного газа. Строителсьтво объекта предполагалось ранее на площадке ООО «Курскхимволокно», которым владеет ПАО «Куйбышевазот». Мощность завода может составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год, а объем инвестиций — более 75 млрд руб. Власти рассчитывали на создание порядка 200 рабочих мест.

В пятницу вечером в областном комитете архитектуры и градостроительства заявили, что изменения в генплане, которые «вызвали бурные обсуждения в социальных сетях, не затрагивают существующие границы» Курского района. Как пояснили чиновники, внесенные в документ изменения «связаны с отображением зоны подтопления от реки Сейм, ограничивающей строительство объектов, а также с предложениями по возможным перспективам изменения границ поселения с целью развития промышленной инфраструктуры».

«Согласно законодательству, пока не будет принят закон Курской области об изменении границ муниципальных образований, юридической силы проектные предложения по изменению границ этого поселения, отраженные в генеральном плане, не имеют,- уточнили в облправительстве. - Граница Курска также не менялась, такие полномочия есть только у депутатов областной думы».

Елизавета Цветкова