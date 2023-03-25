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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона со стороны Украины. Среди людей пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

«ВСУ сегодня обстреляли с территории Украины пограничное село в Суджанском районе Николаево-Дарьино. Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли»,— написал он в своем Telegram-канале.

Вчера, 24 марта, дважды за день было обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Из-за регулярных обстрелов в регионе действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. Власти также обещали жителям приграничных районов помочь с переездом.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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