Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона со стороны Украины. Среди людей пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Курской области Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

«ВСУ сегодня обстреляли с территории Украины пограничное село в Суджанском районе Николаево-Дарьино. Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли»,— написал он в своем Telegram-канале.

Вчера, 24 марта, дважды за день было обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Из-за регулярных обстрелов в регионе действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. Власти также обещали жителям приграничных районов помочь с переездом.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».