Экскурсионные услуги в Свердловской области в феврале подорожали на 18%

В Свердловской области годовой темп прироста цен на экскурсионные услуги с января по февраль 2023 года вырос с 11,9% до 30,3%, следует из данных уральского ГУ Банка России. В то же время услуги зарубежного туризма в Свердловской области подешевели с января по февраль на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Увеличившийся спрос на отдых внутри страны способствовал ускорению годовых темпов прироста цен на поездки на Черноморское побережье России, а также на проживание в гостиницах Среднего Урала»,— говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, уральцы в предстоящем летнем сезоне чаще всего бронируют отдых на российском побережье, а также в Абхазии: на многих курортах забронировано уже порядка 85% мест. По оценкам экспертов, спрос на Турцию снизился из-за выросших цен (путевка на двоих от 120 тыс. руб.), а также из-за сокращения программ авиаперевозок.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина