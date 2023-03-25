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Коммерсантъ FM
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Комитет Совфеда предложил правительству подумать об использовании маткапитала для покупки машины

Комитет Совета федерации по экономической политике рекомендовал Минпромторгу до 1 июня изучить вопрос о том, чтобы разрешить покупку машины с использованием средств маткапитала. Об этом говорится в рекомендациях комитета по итогам слушаний на тему развития автопромышленности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 1 февраля маткапитал проиндексировали на 11,9%. Размер выплаты за первого и второго ребенка сейчас составляет 587 тыс. и 775,6 тыс. руб. соответственно.

По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. С августа 2022 года также разрешено использовать его для оплаты детсадов, с октября — на оплату репетиторов. В феврале 2023-го в Госдуму внесли законопроект о разрешении покупке машины за счет маткапитала.

Лаура Кеффер

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