Politico: Еврокомиссия ожидает доход в 2,6% от вложения замороженных активов России

Еврокомиссия ожидает получить от вложения активов Центробанка России, замороженных в ЕС (примерно две трети от $300 млрд), доход в размере 2,6%. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как говорится в документе, средства планируют инвестировать в «ликвидные активы с высоким рейтингом» — что может привести к «значительному годовому доходу со средним значением 2,6%». Однако, как отмечает газета, вложение этих средств может быть и убыточным. Убытки могут составить около €4 млрд в год, а их возмещение может иметь политические последствия.

15 февраля руководство ЕС объявило о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины. Как отмечает Politico, €191 млрд находится в Бельгии, еще €21 млрд — в другой неназванной стране ЕС. На данный момент страны ЕС работают над созданием законодательных механизмов, чтобы конфисковать активы РФ.

Как в Евросоюзе ищут пути их передачи Украине — читайте в материале «Российские активы хотят отнять и поделить».

Анастасия Ларина