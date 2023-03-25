Sky News: Великобритания начнет размещать мигрантов на заброшенных паромах

Правительство Великобритании планирует размещать мигрантов не в отелях, а на военных базах или заброшенных паромах, сообщает Sky News со ссылкой на источники. По их данным, официально об это решении объявят в течение нескольких недель. Как утверждает канал, британские министры «дали понять, что хотят прекратить использование отелей в качестве жилья для просителей убежища».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Baker / Getty Images Фото: Richard Baker / Getty Images

Sky News напоминает, что ранее планы разместить мигрантов на базе британских ВВС в Линкольншире уже вызвали недовольство со стороны местных жителей, политиков и историков. По задумке властей, около 1500 просителей убежища могут поместить на ныне заброшенном аэродроме RAF Scampton, закрытом в 2022 году. Изначально эту базу хотели превратить в объект наследия, проект оценивали в £300 млн.

7 марта глава МВД Великобритании Суэлла Браверман представила законопроект, направленный на борьбу с незаконной миграцией. Инициатива, в частности, делает выдворение незаконно прибывших в королевство лиц «обязанностью» министра внутренних дел. Таких мигрантов должны будут немедленно задерживать и выдворять обратно на родину или в некую третью «безопасную» страну, если будет доказано, что возвращение в свою страну опасно. Проект также фактически лишает нелегальных мигрантов возможности обращаться с просьбой о предоставлении убежища в Великобритании: сделать это они смогут только уже после выдворения, находясь за границей. Билль еще до его официального представления в парламенте вызвал критику со стороны правозащитников.

Лаура Кеффер