Россиян отправляют на свалку

Мусоросортировочные линии Кубани могут остановиться после 8 апреля из-за отсутствия на них персонала. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал ряд руководителей предприятий по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Причина в том, что в конце 2022 года глава региона подписал постановление №1005, которое запрещает использовать труд иностранных граждан на предприятиях края, в число которых входят и мусоросортировочные. Бизнесу дано три месяца, чтобы уволить иностранцев и принять работников с российскими паспортами, с целью «приоритетного трудоустройства граждан РФ». МинТЭК и ЖКХ региона направило в администрацию губернатора обращение с просьбой исключить мусороперерабатывающую отрасль из списка производств, где нельзя задействовать иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня на полигоне ТКО в станице Полтавской на позициях сортировщиков и водителей погрузчиков работают 17 иностранцев - все граждане Узбекистана. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель ООО «МП ''ЖКХ''» Красноармейского района Владислав Семенов. Предприятие, по его словам, постоянно испытывает нехватку сотрудников.

«Вакансии размещены на сайтах, мы подаем заявки в службу занятости. На них откликаются единицы, но местные жители после собеседования, уточнив характер работы, отказываются оформляться. В Краснодарском крае проблема безработицы остро не стоит. Всегда, особенно летом, требуются сотрудники в строительной, сельскохозяйственной, туристической сферах, где работать можно в более комфортной обстановке, чем на мусоросортировочной линии, и получать более высокую зарплату. Мы не можем замотивировать соискателей увеличением зарплаты - ее размер заложен в тариф», - говорит господин Семенов.

Сейчас граждане Узбекистана, по словам руководителя Полтавского полигона, сортируют 100% ТКО, поступающих на площадку. Если их уволить, то работать будет некому, экологическая обстановка на объекте и прилегающей территории значительно ухудшится, считает собеседник «Ъ-Кубань». А в станице Полтавской, по его словам, и без того взрывоопасная социальная обстановка в связи с деятельностью полигона.

Всего в Краснодарском крае обработкой и сортировкой отходов занимаются 12 предприятий. Это АО «Мусороуборочная компания», ООО «РусУниверсал», ООО «Терра-Н», АО «Кадош» и другие. Все они сообщают «Ъ-Кубань», что столкнулись с аналогичными проблемами.

«Если сортировочная линия остановится, то мне придется, вместе с семью сортировщиками-гражданами республик ближнего зарубежья уволить 15 сотрудников – граждан РФ. Кроме того, без работы останутся специалисты, которые работают на аутсорсе: бухгалтеры, юристы. То есть запрет не снизит, а увеличит уровень безработицы», – говорит генеральный директор АО «Кадош» Александр Аваков.

Руководители компаний-переработчиков ТКО дважды обращались с письмами к губернатору Кубани. Ответы поступили из управления по вопросам миграционной политики, в которых сообщается, что внесение изменений в постановление №1005 не планируется, и предлагается принять меры для поиска работников на замену иностранцам.

В министерстве ТЭК и ЖКХ «Ъ-Кубань» сообщили, что направили ходатайство о снятии запрета на использование иностранной рабочей силы на предприятиях, которые занимаются обработкой и сортировкой ТКО. Ответа пока нет. За комментарием минТЭК и ЖКХ предлагает обращаться в управление по вопросам миграционной политики. На запрос издания ведомство ответило, что «не располагает информацией о внесении изменений в постановление № 1005. Правовой акт может быть изменен документом аналогичного вида».

«Уже третий месяц мы пытаемся обратить внимание руководства края на проблему, которая касается благополучия и безопасности каждого жителя. Уверен, что губернатор не знает о проблеме, которую спровоцировало постановление №1005. Если наше предприятие остановится, экологическая ситуация в Туапсинском районе катастрофически ухудшится. Придется создавать перегрузочную площадку, которая по факту представляет собой несанкционированную свалку. На 30-40% увеличится количество мусоровозов, которые по перегруженной трассе М-4 ''Дон'' возят мусор на Белореченский полигон ТКО. Когда сортировки встанут, у региона обрушатся показатели по реализации ''мусорной'' реформы, и губернатору придется срочно решать проблему в ручном режиме», - заключает Александр Аваков.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что в данном случае имеет место нарушение законодательства в части соблюдения прав и интересов отдельных категорий граждан. «Объединение компаний-сортировщиков отходов вправе обратиться в суд для оспаривания постановления губернатора, если полагает, что права его членов нарушаются, на них незаконно возложены обязанности или ограничения. Это право закреплено ч. 2 ст. 46 Конституции РФ. Однако судебная практика показывает, что обжаловать постановления глав регионов сложно», - резюмирует юрист.

Наталья Нестеренко