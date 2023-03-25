На спецоперации погиб 37-летний мобилизованный из Югры

В боях за освобождение ДНР на специальной военной операции погиб 37-летний житель Лангепаса (Югра) Максим Загорельский, сообщила пресс-служба правительства ХМАО-Югры. Солдат похоронен вчера в Лангепасе, где у него остались супруга и два сына.

Максим Загорельский родился в Витебской области Белорусской ССР, но вырос и жил в Лангепасе. Служил в рядах российской армии. Его мобилизовали в октябре 2022 года. Сержант Загорельский погиб при обстреле вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая 4 марта.

Ранее сообщалась, что в Югре простились с погибшим на Донбассе 40-летним пулеметчиком. Он служил в разведывательном отделеним разведроты 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. В Ханты-Мансийске у него остались мать, три брата и два сына.

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Диана Сунагатуллина