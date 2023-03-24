На Донбассе погиб 40-летний пулеметчик из Югры

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 40-летний житель Ханты-Мансийска Дмитрий Дик, сообщила пресс-служба правительства ХМАО-Югры. Он служил пулеметчиком разведывательного отделения разведроты 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Прощание с погибшим состоялось в окружной столице сегодня. В Ханты-Мансийске у него остались мать, три брата и два сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ханты-мансийского автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ханты-мансийского автономного округа

Дмитрий Дик родился в Ханты-Мансийске. В 2013 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНУ). Проходил срочную военную службу с июня 2000 года по май 2002 года. Стал ветераном боевых действий на Северном Кавказе, с марта по апрель 2002 года принимал участие во второй Чеченской кампании.

В ноябре 2022 года он заключил полугодовой контракт для прохождения военной службы. Солдат погиб 28 февраля на Донбассе. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего»,— говорится в сообщении.

Ранее в Югре простились с погибшим в ходе спецоперации бывшим летчиком из Березовского района. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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Диана Сунагатуллина