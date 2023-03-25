Армию ФРГ к 2027 году из-за возраста покинет более 64 тысяч человек

К 2027 году из армии Германии уволится 64,1 тыс. человек по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, сообщает Funke со ссылкой на прогноз Минобороны ФРГ. Сейчас на службе в Бундесвере состоит 183 тыс. человек, и власти рассчитывали увеличить это число до 203 тыс. к 2031 году.

Всеобщая воинская обязанность в Германии отменена с 1 июля 2011 года, сейчас в стране нет обязательного призыва. По данным военного ведомства, в 2022 году число желающих поступить на военную службу «резко сократилось» — на 11%, примерно до 44 тыс. В гражданском секторе количество заявок сократилось почти на треть, до 70 тыс.

Представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Флориан Хан сомневается, что удастся достичь цели по увеличению числа военных. Он назвал цифру в 203 тыс. человек «сомнительной», объяснив это демографическими проблемами, а также сложностями с «подбором подходящего персонала».

Занявший в январе пост главы Минобороны Германии Борис Писториус называл своей задачей создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в Евросоюзе. Он признавал, что для достижения этой цели потребуется несколько лет. В рамках реорганизации Бундесвера господин Писториус в марте сменил генерального инспектора ведомства.

Лаура Кеффер