Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Армию ФРГ к 2027 году из-за возраста покинет более 64 тысяч человек

К 2027 году из армии Германии уволится 64,1 тыс. человек по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, сообщает Funke со ссылкой на прогноз Минобороны ФРГ. Сейчас на службе в Бундесвере состоит 183 тыс. человек, и власти рассчитывали увеличить это число до 203 тыс. к 2031 году.

Всеобщая воинская обязанность в Германии отменена с 1 июля 2011 года, сейчас в стране нет обязательного призыва. По данным военного ведомства, в 2022 году число желающих поступить на военную службу «резко сократилось» — на 11%, примерно до 44 тыс. В гражданском секторе количество заявок сократилось почти на треть, до 70 тыс.

Представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Флориан Хан сомневается, что удастся достичь цели по увеличению числа военных. Он назвал цифру в 203 тыс. человек «сомнительной», объяснив это демографическими проблемами, а также сложностями с «подбором подходящего персонала».

Занявший в январе пост главы Минобороны Германии Борис Писториус называл своей задачей создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в Евросоюзе. Он признавал, что для достижения этой цели потребуется несколько лет. В рамках реорганизации Бундесвера господин Писториус в марте сменил генерального инспектора ведомства.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...