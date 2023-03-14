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Коммерсантъ FM
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Генеральным инспектором Бундесвера станет экс-глава штаба Германии по борьбе с коронавирусом

Министр обороны Германии Борис Писториус сменит генерального инспектора, сообщили источники DPA, Der Spiegel и Bild. Место Эберхарда Цорна займет Карстен Бройер, который ранее был главой кризисного штаба по коронавирусу.

Генеральный инспектор отвечает за общую концепцию обороны Германии, он имеет самое старшее воинское звание в системе немецкой армии, входит в состав руководства Минобороны и выполняет функции советника правительства.

По информации СМИ, господин Писториус намерен серьезно реорганизовать Бундесвер. Министр сообщил господину Цорну о своем решение, но официально министерство не сообщало о кадровых перестановках.

Bild напоминает, что в сентябре в интервью журналу Focus господин Цорн выразил опасения по поводу того, что РФ может открыть второй фронт. Он также усомнился в возможности украинских военных противостоять российской армии.

Леонид Уварчев

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