Контейнеры со сталью индийской компании для РФ на год застряли в порту Антверпена

Индийская компания Jindal Stainless с февраля 2022 года не может вывести пять контейнеров со сталью в Россию из бельгийского Антверпена. Груз был заблокирован на фоне принятия санкций в отношении РФ из-за ввода войск на Украину, передает Reuters.

В контейнерах находятся около 100 метрических тонн нержавеющей стали. На такую продукцию не введены санкции, поэтому Jindal Stainless настаивает на разблокировке поставки. Порт Антверпена переадресовал вопрос по этой теме в бельгийскую таможню.

В порту Котка в Финляндии в начале марта было задержано судно Smew с российскими удобрениями. Евросоюз не вводил санкции на удобрения, но груз, как утверждалось, был связан с подсанкционным лицом. Хельсинки сделали исключение для груза, так как он вывозился в третью страну и был нужен для «обеспечения глобальной продовольственной безопасности».

Леонид Уварчев