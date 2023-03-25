Вучич о бомбардировках НАТО: мы обязаны попытаться простить, но забыть сможем, когда нас не станет

Сербия обязана попытаться простить НАТО за бомбардировки 1999 года, считает президент Александр Вучич. Но, по его мнению, люди смогут забыть это только тогда, когда их не станет. Незадолго до выступления господина Вучича посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил надежду, что сербы «забудут обиды» на бомбардировки.

«Наше обязательство — попытаться простить. А забыть мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить»,— сказал господин Вучич на траурных мероприятиях к 24-й годовщине бомбардировок (цитата по ТАСС).

Президент Сербии назвал ложью оправдание бомбардировок гуманитарной катастрофой. По его мнению, НАТО вооружало «повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства». «Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!»,— добавил господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Самолеты НАТО без санкции Совбеза ООН проводили бомбардировку Югославии с марта по июнь 1999 года. Операция, продлившаяся 11 недель, получила название «Союзная сила». Жертвами стали больше 2 тыс. мирных жителей и 1 тыс. военных, больше 5 тыс. человек получили ранения, больше 1 тыс. пропали без вести.

Леонид Уварчев