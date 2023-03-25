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Коммерсантъ FM
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Вучич о бомбардировках НАТО: мы обязаны попытаться простить, но забыть сможем, когда нас не станет

Сербия обязана попытаться простить НАТО за бомбардировки 1999 года, считает президент Александр Вучич. Но, по его мнению, люди смогут забыть это только тогда, когда их не станет. Незадолго до выступления господина Вучича посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил надежду, что сербы «забудут обиды» на бомбардировки.

«Наше обязательство — попытаться простить. А забыть мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить»,— сказал господин Вучич на траурных мероприятиях к 24-й годовщине бомбардировок (цитата по ТАСС).

Президент Сербии назвал ложью оправдание бомбардировок гуманитарной катастрофой. По его мнению, НАТО вооружало «повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства». «Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!»,— добавил господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Самолеты НАТО без санкции Совбеза ООН проводили бомбардировку Югославии с марта по июнь 1999 года. Операция, продлившаяся 11 недель, получила название «Союзная сила». Жертвами стали больше 2 тыс. мирных жителей и 1 тыс. военных, больше 5 тыс. человек получили ранения, больше 1 тыс. пропали без вести.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Операция «Союзная сила»

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24 марта 1999 года НАТО начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) против Союзной Республики Югославия

24 марта 1999 года НАТО начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) против Союзной Республики Югославия

Фото: AP / Dimitri Messinis

В это время в стране продолжался межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. Конфликт стал основным поводом для начала бомбардировки, которая, по словам представителей НАТО, была необходимым и единственно возможным ответом на «этнические чистки, проводимые югославскими властями». Бомбардировка проводилась без соответствующей санкции Совбеза ООН

В это время в стране продолжался межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. Конфликт стал основным поводом для начала бомбардировки, которая, по словам представителей НАТО, была необходимым и единственно возможным ответом на «этнические чистки, проводимые югославскими властями». Бомбардировка проводилась без соответствующей санкции Совбеза ООН

Фото: AP / Enric Marti

Силы НАТО и Югославии неравны: 400 самолетам альянса противостояли 238 самолета республики. Основу ВВС Югославии составляли собранные в 1960-х годах советские МиГ-21. Систему ПВО также составляли ЗРК советского производства 50–60-х годов. Тем не менее югославский полковник Золтан Дани стал первым, кто 27 марта 1999 года сбил считавшийся тогда неуязвимым F-117 (на фото)

Силы НАТО и Югославии неравны: 400 самолетам альянса противостояли 238 самолета республики. Основу ВВС Югославии составляли собранные в 1960-х годах советские МиГ-21. Систему ПВО также составляли ЗРК советского производства 50–60-х годов. Тем не менее югославский полковник Золтан Дани стал первым, кто 27 марта 1999 года сбил считавшийся тогда неуязвимым F-117 (на фото)

Фото: Reuters

23 сентября 1998 года Совбез ООН одобрил резолюцию, предполагавшую прекращение военных действий в Косово и старт переговоров между конфликтующими сторонами. Переговоры, проходившие в феврале-марте 1999 года во Франции были остановлены 19 марта — президент Югославии Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании кризиса

23 сентября 1998 года Совбез ООН одобрил резолюцию, предполагавшую прекращение военных действий в Косово и старт переговоров между конфликтующими сторонами. Переговоры, проходившие в феврале-марте 1999 года во Франции были остановлены 19 марта — президент Югославии Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании кризиса

Фото: Reuters

Всего в операции НАТО принимали участие 13 стран, предоставивших авиацию, среди них США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Турция. При этом США провели около 75% всех операций сил альянса, в том числе и операцию под названием «Благородная наковальня» или «Милосердный ангел», которая получила наибольшую известность &lt;br>На фото: британский бомбардировщик «Харриер»

Всего в операции НАТО принимали участие 13 стран, предоставивших авиацию, среди них США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Турция. При этом США провели около 75% всех операций сил альянса, в том числе и операцию под названием «Благородная наковальня» или «Милосердный ангел», которая получила наибольшую известность
На фото: британский бомбардировщик «Харриер»

Фото: Reuters

Первым — сразу же после ударов НАТО по Югославии — поддержку Милошевичу выразил Багдад. «Югославский президент Слободан Милошевич следует стратегии Саддама Хусейна по противостоянию Соединенным Штатам»,— написала тогда официальная иракская газета «Аль-Таура»

Первым — сразу же после ударов НАТО по Югославии — поддержку Милошевичу выразил Багдад. «Югославский президент Слободан Милошевич следует стратегии Саддама Хусейна по противостоянию Соединенным Штатам»,— написала тогда официальная иракская газета «Аль-Таура»

Фото: Reuters

Сначала удары наносились в основном по радарным установкам армии СРЮ, расположенным на черногорском побережье Адриатического моря. Затем обстрелу подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда и крупные промышленные объекты в городе Панчево. Всего за первый день операции силами НАТО были поражены 53 объекта. Правительство Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны объявило о введении военного положения

Сначала удары наносились в основном по радарным установкам армии СРЮ, расположенным на черногорском побережье Адриатического моря. Затем обстрелу подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда и крупные промышленные объекты в городе Панчево. Всего за первый день операции силами НАТО были поражены 53 объекта. Правительство Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны объявило о введении военного положения

Фото: Reuters

В апреле 1999 года парламент СРЮ проголосовал за присоединение к Союзу России и Белоруссии. Процесс присоединения был приостановлен по решению президента России Бориса Ельцина, опасавшегося реакции Запада &lt;br>На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент Югославии Слободан Милошевич

В апреле 1999 года парламент СРЮ проголосовал за присоединение к Союзу России и Белоруссии. Процесс присоединения был приостановлен по решению президента России Бориса Ельцина, опасавшегося реакции Запада
На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент Югославии Слободан Милошевич

Фото: AP / POOL

Операция «Союзная сила» длилась 11 недель. За первый месяц было совершено около 350 вылетов. При этом 23 апреля на саммите НАТО в Вашингтоне было решено усилить воздушную кампанию

Операция «Союзная сила» длилась 11 недель. За первый месяц было совершено около 350 вылетов. При этом 23 апреля на саммите НАТО в Вашингтоне было решено усилить воздушную кампанию

Фото: Reuters

По мнению многих политологов и исследователей, операция была необходима США для отвлечения от внутриполитических событий, в частности от причастности президента Клинтона к сексуальному скандалу

По мнению многих политологов и исследователей, операция была необходима США для отвлечения от внутриполитических событий, в частности от причастности президента Клинтона к сексуальному скандалу

Фото: Reuters

Спустя год после начала бомбардировки Югославии было объявлено, что громкая история о «злодейском убийстве в упор» сербским спецназом 45 мирных албанцев в косовском селе Рачек, которая использовалась как один из предлогов для начала операции НАТО, не находит подтверждений у специалистов. И тем не менее руководство НАТО тогда заявило, что «раскаяния не испытывает», так как бомбардировки предотвратили гуманитарную катастрофу

Спустя год после начала бомбардировки Югославии было объявлено, что громкая история о «злодейском убийстве в упор» сербским спецназом 45 мирных албанцев в косовском селе Рачек, которая использовалась как один из предлогов для начала операции НАТО, не находит подтверждений у специалистов. И тем не менее руководство НАТО тогда заявило, что «раскаяния не испытывает», так как бомбардировки предотвратили гуманитарную катастрофу

Фото: AP / Eric Draper

В ходе авиаударов зачастую применялись запрещенные вещества с радиоактивными примесями, главным образом обедненным ураном (U 238). Заражение радиоактивными материалами в Косово было подтверждено ООН в марте 2002 года. Всего на Югославию было сброшено 31 тыс. таких снарядов — главным образом на города в Косово: Призрен, Печ, Джаковицу, Сува-Реку и Урошевац

В ходе авиаударов зачастую применялись запрещенные вещества с радиоактивными примесями, главным образом обедненным ураном (U 238). Заражение радиоактивными материалами в Косово было подтверждено ООН в марте 2002 года. Всего на Югославию было сброшено 31 тыс. таких снарядов — главным образом на города в Косово: Призрен, Печ, Джаковицу, Сува-Реку и Урошевац

Фото: Reuters

9 июня 1999 года представителями армии СРЮ и НАТО был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. Операция «Союзная сила» объявлялась завершенной

9 июня 1999 года представителями армии СРЮ и НАТО был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. Операция «Союзная сила» объявлялась завершенной

Фото: AP / Jerome/Delay

В результате военной операции потери альянса составили погибшими 2 военнослужащих. На заседании Независимой комиссии по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии было решено, что операция была незаконной, так как проводилась без одобрения от Совбеза ООН. Тем не менее действия войск оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны

В результате военной операции потери альянса составили погибшими 2 военнослужащих. На заседании Независимой комиссии по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии было решено, что операция была незаконной, так как проводилась без одобрения от Совбеза ООН. Тем не менее действия войск оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

10 июня Совбезом ООН была принята резолюция №1244. Согласно документу, на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности, из Косово должны были быть выведены военные, полицейские и другие военные силы СРЮ. Резолюция предписывала свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово

10 июня Совбезом ООН была принята резолюция №1244. Согласно документу, на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности, из Косово должны были быть выведены военные, полицейские и другие военные силы СРЮ. Резолюция предписывала свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово

Фото: Reuters

НАТО долгое время отрицало гибель гражданского населения в результате бомбардировок. Тем не менее, международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила 90 инцидентов, приведших к гибели от 489 до 528 мирных граждан

НАТО долгое время отрицало гибель гражданского населения в результате бомбардировок. Тем не менее, международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила 90 инцидентов, приведших к гибели от 489 до 528 мирных граждан

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

12 июня 1999 года территорию Югославии заняли российские миротворческие силы, опередив силы НАТО. Они первыми заняли аэродром Слатина близ Приштины

12 июня 1999 года территорию Югославии заняли российские миротворческие силы, опередив силы НАТО. Они первыми заняли аэродром Слатина близ Приштины

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир, 2000 год: «Запад вообще и НАТО в частности опозорились в Косово. Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир, 2000 год: «Запад вообще и НАТО в частности опозорились в Косово. Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»

Фото: Reuters

В результате действий НАТО по прекращению межэтнического конфликта, около 863 тыс. человек (в основном живущие в Косово сербы) добровольно покинули регион. Еще 590 тыс. стали вынужденными переселенцами

В результате действий НАТО по прекращению межэтнического конфликта, около 863 тыс. человек (в основном живущие в Косово сербы) добровольно покинули регион. Еще 590 тыс. стали вынужденными переселенцами

Фото: AP / Camay Sungu

В ходе военной операции, которая длилась 11 недель войска НАТО нанесли в общей сложности 2,3 тыс. авиаудара по 995 объектам, задействовали 1150 боевых самолетов, израсходовали около 420 тыс. боеприпасов, в том числе 20 тыс. тяжелых авиабомб, 1,3 тыс. крылатых ракет, 37 тыс. бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали более 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. человек получили ранения, пропали без вести более тысячи человек

В ходе военной операции, которая длилась 11 недель войска НАТО нанесли в общей сложности 2,3 тыс. авиаудара по 995 объектам, задействовали 1150 боевых самолетов, израсходовали около 420 тыс. боеприпасов, в том числе 20 тыс. тяжелых авиабомб, 1,3 тыс. крылатых ракет, 37 тыс. бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали более 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. человек получили ранения, пропали без вести более тысячи человек

Фото: AP / Amel Emric

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24 марта 1999 года НАТО начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) против Союзной Республики Югославия

Фото: AP / Dimitri Messinis

В это время в стране продолжался межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. Конфликт стал основным поводом для начала бомбардировки, которая, по словам представителей НАТО, была необходимым и единственно возможным ответом на «этнические чистки, проводимые югославскими властями». Бомбардировка проводилась без соответствующей санкции Совбеза ООН

Фото: AP / Enric Marti

Силы НАТО и Югославии неравны: 400 самолетам альянса противостояли 238 самолета республики. Основу ВВС Югославии составляли собранные в 1960-х годах советские МиГ-21. Систему ПВО также составляли ЗРК советского производства 50–60-х годов. Тем не менее югославский полковник Золтан Дани стал первым, кто 27 марта 1999 года сбил считавшийся тогда неуязвимым F-117 (на фото)

Фото: Reuters

23 сентября 1998 года Совбез ООН одобрил резолюцию, предполагавшую прекращение военных действий в Косово и старт переговоров между конфликтующими сторонами. Переговоры, проходившие в феврале-марте 1999 года во Франции были остановлены 19 марта — президент Югославии Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании кризиса

Фото: Reuters

Всего в операции НАТО принимали участие 13 стран, предоставивших авиацию, среди них США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Турция. При этом США провели около 75% всех операций сил альянса, в том числе и операцию под названием «Благородная наковальня» или «Милосердный ангел», которая получила наибольшую известность
На фото: британский бомбардировщик «Харриер»

Фото: Reuters

Первым — сразу же после ударов НАТО по Югославии — поддержку Милошевичу выразил Багдад. «Югославский президент Слободан Милошевич следует стратегии Саддама Хусейна по противостоянию Соединенным Штатам»,— написала тогда официальная иракская газета «Аль-Таура»

Фото: Reuters

Сначала удары наносились в основном по радарным установкам армии СРЮ, расположенным на черногорском побережье Адриатического моря. Затем обстрелу подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда и крупные промышленные объекты в городе Панчево. Всего за первый день операции силами НАТО были поражены 53 объекта. Правительство Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны объявило о введении военного положения

Фото: Reuters

В апреле 1999 года парламент СРЮ проголосовал за присоединение к Союзу России и Белоруссии. Процесс присоединения был приостановлен по решению президента России Бориса Ельцина, опасавшегося реакции Запада
На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент Югославии Слободан Милошевич

Фото: AP / POOL

Операция «Союзная сила» длилась 11 недель. За первый месяц было совершено около 350 вылетов. При этом 23 апреля на саммите НАТО в Вашингтоне было решено усилить воздушную кампанию

Фото: Reuters

По мнению многих политологов и исследователей, операция была необходима США для отвлечения от внутриполитических событий, в частности от причастности президента Клинтона к сексуальному скандалу

Фото: Reuters

Спустя год после начала бомбардировки Югославии было объявлено, что громкая история о «злодейском убийстве в упор» сербским спецназом 45 мирных албанцев в косовском селе Рачек, которая использовалась как один из предлогов для начала операции НАТО, не находит подтверждений у специалистов. И тем не менее руководство НАТО тогда заявило, что «раскаяния не испытывает», так как бомбардировки предотвратили гуманитарную катастрофу

Фото: AP / Eric Draper

В ходе авиаударов зачастую применялись запрещенные вещества с радиоактивными примесями, главным образом обедненным ураном (U 238). Заражение радиоактивными материалами в Косово было подтверждено ООН в марте 2002 года. Всего на Югославию было сброшено 31 тыс. таких снарядов — главным образом на города в Косово: Призрен, Печ, Джаковицу, Сува-Реку и Урошевац

Фото: Reuters

9 июня 1999 года представителями армии СРЮ и НАТО был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. Операция «Союзная сила» объявлялась завершенной

Фото: AP / Jerome/Delay

В результате военной операции потери альянса составили погибшими 2 военнослужащих. На заседании Независимой комиссии по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии было решено, что операция была незаконной, так как проводилась без одобрения от Совбеза ООН. Тем не менее действия войск оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

10 июня Совбезом ООН была принята резолюция №1244. Согласно документу, на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности, из Косово должны были быть выведены военные, полицейские и другие военные силы СРЮ. Резолюция предписывала свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово

Фото: Reuters

НАТО долгое время отрицало гибель гражданского населения в результате бомбардировок. Тем не менее, международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила 90 инцидентов, приведших к гибели от 489 до 528 мирных граждан

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

12 июня 1999 года территорию Югославии заняли российские миротворческие силы, опередив силы НАТО. Они первыми заняли аэродром Слатина близ Приштины

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир, 2000 год: «Запад вообще и НАТО в частности опозорились в Косово. Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»

Фото: Reuters

В результате действий НАТО по прекращению межэтнического конфликта, около 863 тыс. человек (в основном живущие в Косово сербы) добровольно покинули регион. Еще 590 тыс. стали вынужденными переселенцами

Фото: AP / Camay Sungu

В ходе военной операции, которая длилась 11 недель войска НАТО нанесли в общей сложности 2,3 тыс. авиаудара по 995 объектам, задействовали 1150 боевых самолетов, израсходовали около 420 тыс. боеприпасов, в том числе 20 тыс. тяжелых авиабомб, 1,3 тыс. крылатых ракет, 37 тыс. бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали более 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. человек получили ранения, пропали без вести более тысячи человек

Фото: AP / Amel Emric

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